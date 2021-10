Dolceacqua: domani aperitivo con l'autore Graziano Consiglieri con la presentazione di tre libri

Domani a Dolceacqua aperitivo con l'autore Graziano Consiglieri alle 17.30 in piazza P. Giovanni Mauro.

Lo scrittore e giornalista presenterà tre libri.



“Intera trilogia di romanzi storici sui Catari” (Il tesoro di Catari, Sulle tracce di Catari e La Profezia dei Catari. Romanzi storici, strutturati come thriller, con continui passaggi tra le indagini svolte nel tempo attuale dalla protagonista e con gli eventi (su base reale ma romanzati) ambientati nel Duecento e in altri periodi del passato. La storia è centrata sull’eresia dei Catari, tra sud della Francia e Italia. Un periodo storico soffocato da una crociata, dalle persecuzioni dell’inquisizione, con migliaia di persone uccise sul rogo. La trilogia (Saga della Volpe Bianca) è completata.

“Il paese dove non moriva nessuno”. Giallo-commedia di paese, ambientata a Poggio Rinaldo, ipotetico paesino dell’entroterra ligure (Perinaldo, con “contaminazioni” di altri centri). Storia investigativa, come in ogni giallo che si rispetti, ma piacevole e divertente, con spunti di comicità e, assieme ad essi, una riflessione sulle condizioni e la vita degli anziani

“Un amore in guerra”. Romanzo storico, basato su eventi reali, ricostruiti in base alle lettere che un giovane di Poggio di Sanremo, partito con gli Alpini per la Campagna di Russia, ha scritto alla fidanzata, prozia dell’altra autrice, Claudia Simone. Un racconto che parla dei sogni di un’intera generazione di giovani e di una vita di paese che la seconda guerra mondiale ha spazzato via.