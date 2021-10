Green pass obbligatorio, in Asl 1 imperiese solo un lavoratore 'assente ingiustificato': stop allo stipendio per un'infermiera

Oggi, con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento governativo, tutti i lavoratori sia del settore pubblico che privato sono obbligati a mostrare il green pass per prendere servizio.

Questa mattina in Asl 1 imperiese sono stati effettuati i controlli sul personale sanitario, come prevede la normativa, e al momento solo una persona risulta essere assente ingiustificata. Si tratta di una infermiera che ha comunicato all' 'azienda sanitaria l'assenza dal servizio .

Oggi quindi niente stipendio. Nel momento in cui tornerà a lavoro, munita di green pass, alla donna verrà corrisposta la dovuta retribuzione. Il green pass ottenuto grazie al tampone, però non 'salva' il personale sanitario non vaccinato dalla sospensione.

Dall'aprile scorso infatti, è in vigore la legge che obbliga il personale sanitario a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid. Al momento è al vaglio dell'Asl 1 imperiese la posizione di 40 sanitari 'no vax' che ad oggi non hanno adempiuto agli obblighi di legge e che a breve potranno essere sospesi dal servizio fino a quando non aderiranno alla campagna vaccinale.