Covid: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, sospesi 39 dipendenti della ASL 1 imperiese

39 operatori sanitari non vaccinati sono stati sospesi dalla ASL 1 imperiese. La decisione è stata presa in ottemperanza al Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 76 del 28 maggio, che impone all’art. 4, l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Sono in corso di definizione le procedure nei confronti di altri operatori sanitari di Asl1 ed anche di ambito esterno a livello provinciale, per i quali è ancora in corso l'istruttoria.