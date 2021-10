Attualità |

Il Prof. Giorgio Durante a '2 ciapetti con Federico': "Se si conosce il Fascismo per quello che è stato lo si evita"

"L’invito a tutti coloro che si occupano di cultura e di istruzione è di non mettetela da parte - ha detto il Prof. Giorgio Durante - perché è da li che nascono gli anticorpi che ci difendono da qualunque forma di intolleranza o violenza”.

“Per prendere le distanze con forza dal Fascismo non servono le prediche o gli inviti moralistici, serve conoscere il Fascismo”. A dichiararlo è il Prof. Giorgio Durante, docente di Storia e Filosofia, durante la puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ andata in onda ieri sera. In trasmissione, che aveva tra gli ospiti anche il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ed il Segretario della Cgil di Imperia Fulvio Fellegara, si è infatti parlato dell’attacco alla sede della Cgil di Roma e dell’ombra del Fascismo. “Se si conosce il Fascismo per quello che è stato, dalle origini fino alla sua tragica conclusione, lo si evita – ha detto - Se non lo si fa, o non lo si conosce in maniera corretta, evidentemente alcuni lati del Fascismo emergeranno nella nostra cultura. Mi riferisco alla cultura dell’insulto e dell’intolleranza verbale. L’invito a tutti coloro che si occupano di cultura e di istruzione, è di non mettetela da parte perché è proprio da li che nascono tutte quelle aberrazioni che possono portare le persone ad andare oltre ed è da li che nascono gli anticorpi che ci difendono da qualunque forma di intolleranza o violenza”. Guarda l’intervento del Prof. Giorgio Durante: Guarda la trasmissione integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

