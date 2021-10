Covid in Liguria: 2 casi in provincia di Imperia e un anziano morto a Sanremo

Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.199 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.159 tamponi antigenici rapidi. Nello specifico 2 i casi registrati in provincia di Imperia, 4 a Savona, 13 a Genova e 0 a La Spezia.

Nella nostra provincia si registra la morte di una persona. Si tratta di un uomo di 83 anni deceduto venerdì presso l'Ospedale di Sanremo.

Ecco gli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1661635 (+1.199)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 728.198 (+1.159)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.371 (+19)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.096 (-24)





Casi per provincia di residenza



Imperia 214 (+1)

Savona 274 (-6)

Genova 1.062 (-14)

La Spezia 389 (+1)

Residenti fuori regione o estero 51 (-)

Altro o in fase di verifica 106 (-6)

Totale 2.096 (-24)





Ospedalizzati: 55 (-4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-1); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 11 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 10 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2)

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 7 (-); 1 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 879 (-47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 106.859 (+42)

Deceduti: 4.416 (+1)



Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 380 (+17)

Asl 2 - 310 (-10)

Asl 3 - 204 (-16)

Asl 4 - 85 (-25)

Asl 5 - 240(-3)

Totale - 1.219 (-37)

Dati vaccinazioni 11/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.858

Somministrati: 2.190.613

Percentuale: 86%

Nella gallery il report aggiornato sulla vaccinazione in Liguria