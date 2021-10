Camporosso: donato da Aceb il defibrillatore in memoria di Monica Ligustro (foto)

È stato donato oggi da Aceb, il defibrillatore, installato lungo la pista ciclabile di Camporosso. Un altro oggetto frutto delle numerose donazioni benefiche (per un totale di 6600 euro) in memoria di Monica Ligustro, la moglie di Stefano Urso, presidente dell'associazione, tragicamente scomparsa a causa del Covid-19.

Ancora, il suo ricordo alimenta la generosità di chi le ha voluto bene. Opere destinate ad aiutare il prossimo, come lei desiderava. Questa donazione segue la "Stanza degli abbracci" presente ora presso la rsa Zitomirski di Vallecrosia, il monitor multiparametrico per la Croce Verde Intemelia, la somma di 1000 euro donata al gattile di Ventimiglia, utilizzata per la ristrutturazione, le bambole terapeutiche destinate agli anziani della rsa di Latte e ora quindi il defibrillatore, con speciale teca termica e allarme, compreso di kit di autoalimentazione. La teca termica viene alimentata di giorno tramite un pannello fotovoltaico che carica le batterie. Di notte, tramite un by pass, attinge energia dalla corrente pubblica.

Presenti alla cerimonia, Don Tommaso, il parroco di Camporosso che ha fatto la sua benedizione. Il Capitano dei Carabinieri di Ventimiglia mentre dalla Regione hanno presenziato Marco Scajola, Enrico Ioculano e Veronica Russo. L'Amministrazione comunale di Camporosso rappresentata naturalmente dal Sindaco Davide Gibelli, il viceSindaco Maurizio Morabito, l'Assessore Cristina Celi, il Consigliere Enzo Freno e il Consigliere Davide Grimaldi.

Sul luogo, il presidente del consiglio di Ventimiglia Andrea Spinosi, il viceSindaco di Vallecrosia Marilena Piardi e il consigliere Fabio Perri. La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e Ponente Emergenza di Bordighera. L'associazione A&D Academy Ventimiglia di Andrea Otten ha inoltre effettuato una simulazione di soccorso su manichino da esercitazione. Presenti anche l'ingegner Messina e l'azienda Sonzogni che hanno eseguito i lavori.