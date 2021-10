Due escursioniste di circa 60 anni si sono perse, oggi pomeriggio sul Pizzo d’Evigno nel profondo entroterra da Diano Marina e Imperia.

Intorno alle 17.30 hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta localizzate, stanno andando sul punto segnalato per recuperarle.

Le due donne stanno bene ma, a un certo punto non hanno più trovato la via del ritorno. Ora attendono i soccorritori per tornare alla loro auto.