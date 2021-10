Pigna: in 300 con tanti Vigili del Fuoco oggi pomeriggio per l'estremo saluto ad Andrea Pastor (Foto)

In 300, con una larga rappresentanza di Vigili del Fuoco schierati in divisa, questo pomeriggio al campo sportivo di Pigna, per l’ultimo saluto ad Andrea Pasto, il 38enne residente nella frazione di Buggio tragicamente scomparso domenica scorsa a Viola St. Gree nel cuneese, mentre stava facendo alcune evoluzioni con la mountain bike.

Alle esequie di Andrea, persona ben voluta sia in valle che sul lavoro, c’erano tutti. Autorità militari e civili, tra cui i Sindaci della zona, i dirigenti e comandanti dei Vigili del Fuoco provinciali e tanti, tantissimi colleghi oltre agli amici e i parenti.

Momenti di commozione durante la cerimonia funebre, officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, che ha cercato di confortare nella sua Omelia il dolore dei presenti. Un momento difficile per la Val Nervia, che oggi ha osservato una giornata di raccoglimento per ricordare Andrea Pastor.

Oggi il Sindaco di Pigna ha proclamato una giornata di lutto cittadino, chiedendo agli esercenti di chiudere durante i funerali. Anche lui, incredulo domenica pomeriggio alla notizia del decesso del Vigile del Fuoco, ha ovviamente presenziato alle esequie.

(Foto di Tonino Bonomo)