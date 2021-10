Prosegue la campagna vaccina dell’Asl contro il Coronavirus, anche nell’entroterra. Martedì prossimo farà tappa a Ceriana, in Valle Armea nell’entroterra di Sanremo.

L’appuntamento è per la mattina di martedì nel parcheggio adiacente all’ex oleificio Crespi per le cosiddette 'seconde dosi'.

Proprio per questo il Comune del piccolo centro dell’entroterra ha emanato una ordinanza di divieto di sosta dalle 9 alle 11, per permettere che il servizio venga effettuato in sicurezza.