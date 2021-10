Bordighera: anche quest'anno il Comune ha i 'Nonni vigile', approvata la convenzione con la Protezione Civile

L’Amministrazione ha approvato la convenzione con la Protezione Civile Aib di Bordighera, per la gestione dei volontari impegnati nel servizio di assistenza ai bambini delle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado sugli scuolabus e nell'attraversamento pedonale in prossimità di alcuni plessi scolastici cittadini per l'anno scolastico 2021/2022.

Si tratta del servizio dei cosiddetti ‘Nonni vigile’, importante per garantire sul territorio comunale lo svolgimento di attività socialmente utili alla collettività nonché di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Il servizio consiste nella sorveglianza degli alunni in entrata ed uscita da scuola e nei relativi trasporti (fermo restando il ruolo specifico della polizia locale), in linea con le leggi nazionali e regionali in materia di volontariato.

La convenzione, come concordato con l’Aib, vedrà la gestione dei nonni civici (anziani ultrasessantenni) impegnati nelle attività di controllo per l’intero anno scolastico. La convenzione prevede un rimborso spese giornaliero forfettario pari a 12 euro per ogni nonno civico impegnato, tenuto conto dell'aspetto di volontarietà del servizio prestato.

Per il Comune la convenzione comporterà una spesa annuale di 10.140 euro.