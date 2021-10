Bordighera: alla Bordivolley l'utilizzo temporaneo della palestra del 'Montale'

La giunta di Bordighera ha concesso alla ASD Bordivolley l'utilizzo temporaneo della palestra dell'istituto 'Montale' per la stagione 2021-2022. La società la potrà utilizzare dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21 e il sabato su richiesta.



Tra gli obblighi previsti per l'associazione utilizzatrice troviamo l'apertura e la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante l'uso nell'orario di utilizzo palestra.

La direzione a proprio carico delle misure di prevenzione sanitaria emergenza Covid 19 e il risarcimento alla Provincia degli eventuali danni prodotti direttamente o indirettamente da terzi ammessi negli ambienti.

E poi stipula di danni a polizza assicurativa, la presentazione di ampia manleva nei confronti dell'Istituto scolastico e del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al deposito interno della struttura di beni di valore di qualsiasi tipo, la commissione immediata di ogni anomalia o difetto riscontrato nella struttura, la costante pulizia, la vigilanza sul corretto utilizzo degli impianti da parte dei soggetti, divieto d'uso di strumenti ed attrezzi non espressamente previsti per l'attività sportiva autorizzata in palestra, la comunicazione all'Istituto scolastico all'atto del quadro d'uso della palestra, il rimborso alla Provincia dei costi di funzionamento della palestra pari a 5 euro per ora di utilizzo.