Pigna: saranno celebrati giovedì al campo sportivo del paese i funerali di Andrea Pastor morto ieri nel cuneese

Saranno celebrati giovedì prossimo alle 16, al campo sportivo di Pigna, i funerali di Andrea Pastor, il 38enne residente in frazione Buggio a Pigna, morto ieri pomeriggio mentre si stava allenando al campo per mountain bike di Viola St. Gree, in provincia di Cuneo.

Come anticipato questa mattina la magistratura ha dato il nulla osta al funerale, visto che il medico legale ha confermato che la morte è avvenuta per lo schiacciamento dello sterno, nel violento urto che il 38enne ha avuto contro uno degli ostacoli del bike park.

Come annunciato ieri il Sindaco del piccolo centro della Val Nervia ha dichiarato una giornata di lutto per Pigna.