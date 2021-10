Dalle 6 siamo in allerta arancione: per ora i temporali colpiscono solo Genova e il Levante savonese

Dalle 6 di questa mattina anche la nostra provincia (Zona A della Liguria, secondo le suddivisioni di Arpal, e che comprende anche il ponente savonese) è entrata in stato di allerta ‘arancione’, come già avvenuto per le zone centrali della regione.

Al momento non si registrano precipitazioni, dopo quelle sporadiche di ieri pomeriggio, mentre le piogge nel corso della notte si sono concentrate in particolare nell’entroterra del savonese e genovese, con punte di 35/40 millimetri, fino agli 80 di Rossiglione alle spalle del capoluogo ligure.

Situazione, quindi, che al momento risulta tranquilla per la nostra provincia dove, lo ricordiamo, quest’oggi sono chiuse le scuole in tutti i Comuni a eccezione di Imperia, che ha deciso di tenerle aperte. Per ora i modelli matematici confermano la presenza di celle temporalesche, che si dovrebbero presentare sulla nostra provincia tra la tarda mattinata e il prosieguo della giornata fino a tarda notte.

Una situazione che, però, dovrà essere riconfermata nel corso delle prossime ore. Dall’Arpal, infatti, evidenziano che in mattinata, alla luce di quanto accaduto nelle ore precedenti e delle ultime uscite modellistiche verranno effettuate le eventuali rimodulazioni dell’allerta.