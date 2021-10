Elezioni amministrative, il Presidente Toti ha votato ad Ameglia: “Il voto è un grande diritto, esercitatelo”

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina intorno alle 11.30 si è recato nel suo Comune, presso il plesso scolastico Don Lorenzo Celsi di Ameglia, per votare alle elezioni comunali. Il presidente Toti, attraverso le pagine social, ha rinnovato il suo invito ai cittadini ad esercitare il diritto di voto: “Oggi e domani sono due giorni di democrazia - ha spiegato -, per questo è importante che i cittadini esercitino questo grande diritto che il nostro Paese si è conquistato. Viste le condizioni di maltempo previste in Liguria per la giornata di domani, per una questione di prudenza, invito i liguri a recarsi ai seggi, se possibile, nella giornata odierna”.