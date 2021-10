Domenica ad Arma di Taggia la raccolta sangue di Fidas a villa Boselli

Domenica si terrà ad Arma di Taggia la raccolta ordinaria di sangue della Fidas Imperia. L’appuntamento è a villa Boselli, via Colombo angolo via Magellano, dalle 7 alle 12. La raccolta verrà ripetuta anche sabato 9 ottobre sempre con lo stesso orario.

Per evitare assembramenti è opportuna la prenotazione telefonica al numero 331 6014606 concordando l’orario della donazione.



“Vista la ripresa degli interventi chirurgici da parte degli ospedali e la sempre maggiore domanda di sacche di sangue il gruppo Fidas è chiamato ad uno sforzo maggiore da parte dei donatori per far fronte alle richieste e continuare ad essere autosufficienti come provincia di Imperia - dichiarano i promotori - si invitano quanti sono in buona salute ad avvicinarsi a questo gesto di solidarietà verso chi ha necessità di sangue che può salvare una vita”.