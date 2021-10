Pontedassio: domani pomeriggio alla Pro Loco un incontro con il Presidente della Lilt Claudio Battaglia

Domani pomeriggio alle 17.30, la sede della Proloco di Pontedassio ospiterà il Dottor Claudio Battaglia, presidente della Lilt Imperia-Sanremo.

In occasione della campagna nazionale 'Lilt for Woman - Nastro Rosa', il chirurgo, oncologo e senologo terrà una conferenza sul tema 'Vero o falso? Parliamone con il medico', rivolta a tutta la popolazione per diffondere la corretta informazione scientifica sulla prevenzione e cura dei tumori.

L’associazione Lilt, che conta numerosi volontari anche sul territorio di Pontedassio, è impegnata a fornire supporto ai malati oncologici. L’attivissima Proloco di Pontedassio concluderà l’incontro con un rinfresco per tutti.