Imperia: domenica prossima al Santuario di Santa Croce la Messa con l'associazione 'San Vincenzo De Paoli'

Verrà celebrata domenica prossima alle 10.30, da don Stefano Caironi, la Santa Messa al Santuario di Santa Croce al Monte Calvario di Imperia.

Sarà l’occasione per la raccolta di elemosine a favore delle persone in condizioni di indigenza del nostro territorio. L’associazione ‘Società di San Vincenzo De Paoli’ di Imperia, insieme al gruppo di volontariato ‘Vincenziano’, distribuirà il ricavato alla moltissime persone e famiglie in difficoltà che si rivolgono alla ‘San Vincenzo’ per un aiuto.

L’associazione assiste le persone bisognose del nostro territorio dal 1852 con continuità fino ai giorni nostri. Da più 160 anni non si è mai interrotta la catena di solidarietà che ha visto il succedersi, per citarne alcuni tra i moltissimi confratelli, delle indimenticate caritatevoli figure quali don Abbo ‘il Santo’ o più recentemente Edoardo Schiavi, Pasqualino Caprile, Silvano Riello e molti altri. Ogni settimana insieme al gruppo, vengono portati fisicamente nelle case delle famiglie indigenti, pacchi alimentari e, quando possibile, piccoli ma importanti aiuti economici dando una mano così ad andare avanti nelle difficoltà di tutti i giorni.

Una delle peculiarità della società di San Vincenzo de Paoli è la visita al domicilio del povero, sia per aiutarlo che conoscerlo sempre meglio ma anche, quando possibile, per cercare insieme di rimuovere le cause del suo stato di indigenza. “Purtroppo – evidenzia la ‘San Vincenzo’ - le ben note recenti vicende sanitarie hanno aggravato la situazione economico lavorativa di molte persone aumentando sensibilmente le richieste di aiuto. Con la carità che tutti insieme in questa giornata riusciremo a raccogliere potremo alleviare le angosce di chi sta attraversando un periodo di sofferenza della propria vita”.