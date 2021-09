I numeri delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 in provincia di Imperia - Tutti i comuni al voto e i candidati sindaco

Inoltre, anche nei comuni dove si è presentato un solo candidato sindaco non è detto che questo venga automaticamente eletto. Infatti, in questi casi, l'avversario non è fisico ma il raggiungimento del quorum, ovvero il 40% dei votanti. Se non viene raggiunto questo numero la nomina del sindaco non avviene e il comune dovrà tornare al voto. Una condizione che in questa tornata elettorale, in provincia di Imperia, interessa ben 15 comuni su 21.