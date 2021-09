Ventimiglia: rifacimento marciapiede in via Roma, tre bar spostano i dehors in piazza della Libertà

Tre bar di via Roma a Ventimiglia potranno sistemare i loro dehors in un tratto di piazza della Libertà, ovvero nell’area destinata a parcheggi nella stessa via Roma.

Si tratta dei bar ‘Cavalieri’ ‘Sport’ e ‘Cordon Bleu’ che, nel periodo interessato dal rifacimento dei marciapiede in via Roma rimarrebbero senza spazi all’aperto. Hanno fatto richiesta per occupare quelli attigui a piazza della Libertà e hanno ottenuto il parere favorevole dell’Amministrazione che ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di sosta in piazza della Libertà (area parcheggio fila lato via Roma) dalle 8 di lunedì prossimo e fino al termine dei lavori di rifacimento del marciapiede di via Roma.

L’area potrà essere occupata dai gestori dei tre pubblici esercizi solo con tavoli, sedie e ombrelloni e con l’installazione di idonee barriere a protezione della sicurezza degli avventori.