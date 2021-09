Sanremo: scatta la sosta a pagamento in via Anselmi, tariffa da ‘Zona B’ dalle 8 alle 20 esclusi i festivi

I parcheggi di via Anselmi diventano a pagamento. Addio alla sosta gratuita, come ha stabilito la giunta nella riunione del 25 agosto scorso. L’ordinanza è stata pubblicata di recente e vede l’entrata in vigore della tariffa di ‘Zona B’ dalle 8 alle 20 con l’esclusione dei giorni festivi. Una soluzione che non mancherà di generare qualche polemica per la perdita dei pochi posti auto gratuiti rimasti in città. L’ordinanza di palazzo Bellevue vede anche la stesura del regolamento per la circolazione nella via.

Tratta di Levante: senso unico di circolazione con direzione mare/monte; obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell'innesto su corso Felice Cavallotti; sosta regolamentata a "Zona a pagamento - Zona B, con possibilità di abbonamenti, mediante l’esposizione della scheda prepagata per abbonamenti, o del ticket rilasciato dal parcometro, scheda gratta e sosta, o APP di pagamento, entro i limiti tracciati sulla sede stradale, con orario dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, per la durata di dodici ore giornaliere, per le sole autovetture con divieto di sosta agli altri autoveicoli; sosta consentita ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria entro i limiti tracciati; attraversamento pedonale allo sbocco.



Tratta di Ponente: senso unico di circolazione con direzione monte/mare; sosta regolamentata a "Zona a pagamento - Zona B, con possibilità di abbonamenti, mediante l’esposizione della scheda prepagata per abbonamenti, o del ticket rilasciato dal parcometro, scheda gratta e sosta, o APP di pagamento, entro i limiti tracciati sulla sede stradale, con orario dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, per la durata di dodici ore giornaliere, per le sole autovetture con divieto di sosta agli altri autoveicoli; sosta consentita ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria entro i limiti tracciati; sosta consentita ai motocicli e ciclomotori entro i limiti tracciati; attraversamento pedonale all’imbocco.