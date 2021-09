Nuove nomine nella Diocesi di Albenga-Imperia: il nuovo vicario generale è Bruno Scarpino

Il vescovo di Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti ha nominato oggi il nuovo vicario generale Bruno Scarpino oltre a molti altri ruoli centrali nell'organizzazione della Diocesi.



Le nuove nomine sono: Vicario generale della Diocesi, il Reverendo canonico Bruno Scarpino; Vicario giudiziale, il Reverendo canonico Tiziano Gubetta; Cancelliere vescovile, il Reverendo canonico Pablo Gabriel Aloy, Vice cancelliere, il Reverendo canonico Tiziano Gubetta; Presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero il Reverendo canonico Giancarlo Cuneo; Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Liturgica il Reverendo sacerdote Antonio Cozzi, vice direttore il Reverendo sacerdote Stefano Caprile; Direttore della Caritas Diocesana la signora Antonella Bellissimo, vice direttore il Reverendo sacerdote Alessio Roggero; Direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute il Reverendo sacerdote Claudio Chiozzi, vice-direttore il Reverendo sacerdote Carmelo Galeone; Direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi il Reverendo monsignore Giovanni Battista Gandolfo, vice direttore il Reverendo sacerdote Stefano Mautone; Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo, sport e tempo libero il Reverendo sacerdote Enrico Giovannini; Direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica il Reverendo sacerdote Luca Gabriel, vice direttore la dottoressa Sofia Martino; Direttore dell’Ufficio Pastorale della Famiglia il Reverendo sacerdote Fabrizio Contini; Direttore dell’Ufficio Pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato il Reverendo sacerdote Renato Elena, vice direttore il dott. Marco Rovere; Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso il Reverendo canonico Gabriele Corini; Direttore dell’Ufficio per la Catechesi il Reverendo sacerdote Fabio Bonifazio, Vice – Direttore il Reverendo sacerdote don Federico Basso; Direttore dell’Ufficio Migrantes il Reverendo Canonico Edmondo Bianco, vice direttore il Reverendo sacerdote Antonello Dani; Direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali il Reverendo Canonico Pablo Gabriel Aloy, Vice-direttore il Reverendo sacerdote Alessio Roggero; Direttore dell’Ufficio pastorale della cultura il Reverendo Canonico Ettore Barbieri; Direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale, il Reverendo Sacerdote Matteo Boschetti, vice direttore il Reverendo canonico Gatti Enrico; Direttore dell’Ufficio Cooperazione Missionaria tra le chiese Reverendo Sacerdote don Stefano Caironi; Responsabile diocesano della consultazione sinodale il Reverendo canonico Pierfrancesco Corsi; Vice direttore del museo diocesano il Reverendo sacerdote Emanuele Carlo Caccia.