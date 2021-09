MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo i deliziosi Nergi-Maki

Il baby frutto Nergi: è il piccolo frutto che mancava e, con il suo colore verde brillante, va ad arricchire la gamma dei frutti di bosco. Mini formato, maxi benessere: poco più grande di un’oliva, Nergi è un concentrato di vitamina C Nergi: 100 g (corrispondenti a circa 10 frutti), infatti, ne contengono ben 43,8 mg, più del pompelmo e del ribes rosso. Altro punto di forza sono la sua praticità e la dolcezza che non ingrassa: si mangia comodamente con la buccia e, grazie alle sue 104 Kcal per porzione (200 g), può essere tranquillamente consumato anche da chi è attento alla linea. È dunque uno snack perfetto per tutti i palati e tutte le età, non ultimo perché le sue fibre regalano un buon senso di sazietà e stimolano anche gli intestini più pigri.

NERGI - MAKI: un piatto dai sapori orientali, leggerissimo ma intenso e gustoso. Un mix di dolce e salato che vi sorprenderà.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi: 35 minuti - Ideale per… a cena - Ingredienti (4 persone)

100 g di Nergi

180 g di riso per sushi

2 cucchiai di aceto di riso

1 cucchiaio di zucchero

1 cipollotto fresco

1 carota piccola

4 fogli di alga nori

Salsa di soia q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.







Procedimento

1.Lavate il riso per sushi fino a che l’acqua diventi trasparente; 2. Cuocetelo, ricoprendolo interamente di acqua; 3. A fine cottura, aggiungete lo zucchero precedentemente fatto sciogliere nell’aceto e lasciate riposare.4; Lavate e tagliate i Nergi a piccoli pezzetti; 5. Lavate la carota e tagliatela a striscioline; 6. Lavate e tagliate a rondelle il cipollotto; 7. Unite tutti gli ingredienti; 8. Tagliate a metà l’alga nori e arrotolatela a formare un cono da riempire con il riso condito, la salsa di soia a piacere e le foglie di prezzemolo. (Non avete l’alga? Provate con una voglia di cavolo verza o di erbe a foglia larga!)







Se avanzano?

Usateli per comporre una poke–bowl aggiungendo semi di sesamo, rondelle di ravanelli, fettine di avocado e pomodorini.