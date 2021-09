Sanremo: installate le prime colonnine di ricarica per mezzi elettrici sulla pista ciclabile (Foto)

Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi ed eccole, dopo quelle di San Romolo, le prime colonnine di ricarica sulla pista ciclabile del Ponente ligure, installate dalla Sistel Telecomunicazioni, eclettica azienda di Sanremo che partire un nuovo network, ‘Sistel green’.

L’azienda sta lavorando, insieme all’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che, nell’ottica del progetto ‘Sanremo Outdoor’, vede una unione di intenti sul futuro ‘verde’ della città e dell’entroterra. Nelle scorse settimane è stata installata la prima stazione di ricarica a San Romolo, che può già essere utilizzata da chi si sposta nell’entroterra con le bici elettriche.

Ora le nuove colonnine sono state installate sulla ciclabile nella zona dell’Impekabile a Bussana. Come funzionerà il servizio? In due modi: comprando una tessera che, al primo acquisto garantirà con 10 euro, altrettante ricariche. Dal successivo il costo sarà inferiore e le tessere saranno acquistabili negli esercizi commerciali. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare paypal e altri sistemi di pagamento, che saranno molto utili, soprattutto per i fruitori che arrivano da fuori.

Per quanto riguarda l’entroterra, tra i paesi che usufruiranno delle nuove strutture ci sono: Pigna, Dolceacqua, Bajardo, Rocchetta Nervina, molti centri della Valle Argentina, Colle Melosa e molti altri. Visto che le colonnine di ricarica potranno essere utilizzate anche per handbike e sedie a rotelle elettriche, la Sistel ha anche previsto una serie di sconti per i diversamente abili.