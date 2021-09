"Il Nuovo Sindacato Carabinieri saluta il Colonnello Marco Morganti, nuovo Comandante Provinciale di Imperia, esprimendo i più sinceri auguri di buon lavoro per i futuri impegni assunti in tale incarico. La Segreteria Provinciale saluta altresì il precedente Comandante, Colonnello Andrea Mommo, con l’augurio di conseguire anche nel nuovo incarico in Calabria i risultati ottenuti nel ponente ligure.

La Segreteria Provinciale di Imperia - NSC".