Asl1, Rotary, Croce Rossa e Confesercenti portano nel cuore di Sanremo la prevenzione del tumore al colon retto (Foto)

Le immagini del banchetto in via Escoffier

È il giorno dell'incontro con la popolazione per Asl1, Rotary, Croce Rossa e Confesercenti che hanno unito le forze per sensibilizzare tutti sulla prevenzione del tumore al colon retto. La diagnosi precoce e la prevenzione sono un’arma potente, in poche parole: si possono salvare vite.

Asl1, Rotary, Croce Rossa, con la collaborazione di Confesercenti, hanno fatto squadra per dare il via a una campagna di prevenzione e screening che interesserà Sanremo, Imperia e Ventimiglia con banchetti informativi per la popolazione tra i 50 e i 69 anni invitata all’esame per la ricerca di sangue occulto nelle feci.

Oggi, in via Escoffier, nel cuore di Sanremo, il personale Asl1 ha allestito un ricco gazebo per informare i passanti sull'attività di prevenzione. Alle loro spalle anche un enorme colon gonfiabile, per consentire a tutti un 'viaggio' alla scoperta degli angoli più nascosti (e troppo spesso ignorati) angoli del nostro corpo. Un modo interattivo per capire l'importanza di prendersi cura di noi stessi.

Su 100 colonscopie il 2,5% sono carcinomi e molti pazienti hanno un esame molto precoce, mentre nel 7% dei casi si riscontrano lesioni che sarebbero potuti diventare cancri e che, intervenendo, non lo diventeranno mai. In caso di tumori al colon retto la sopravvivenza a 5 anni è a più del 50%, mentre con diagnosi precoce si arriva a oltre il 90%.

Dopo l'appuntamento di oggi a Sanremo, si replica il 2 ottobre a Ventimiglia e il 16 ottobre a Imperia. Ai banchetti saranno fornite informazioni sulla prevenzione, brevi consulenze e il ritiro del kit gratuito per il test.

Per informazioni: centro.screening@asl1.liguria.it