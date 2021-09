Diano Marina: sabato la presentazione del libro “50 sfumature di caffè” di Raffaella Fenoglio

Avrà il profumo e il sapore di un buon caffè il sesto e penultimo appuntamento della rassegna “Un mare di pagine” promossa dall’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina. L’evento letterario in programma per sabato 25 settembre alle 17.30 in piazza Martiri, davanti al palazzo comunale, offrirà la presentazione del libro “50 sfumature di caffè” scritto da Raffaella Fenoglio insieme a Silvia Casini e Francesco Pasqua.



"La foodblogger di Isolabona, autrice di apprezzati libri di cucina, illustrerà nel dettaglio i contenuti del saggio pubblicato da Sonda Edizioni e dedicato alla storia della celebre pianta e bevanda. Il testo, diviso in quattro parti e riccamente illustrato da foto e disegni, esplora i risvolti sociali e culturali, oltre che gastronomici, del tema. Tra i tanti approfondimenti proposti, in maniera agile, vivace, accessibile, ci sono ricette, aneddoti, aforismi e guide ai locali, film, romanzi che hanno contribuito a rendere la tazzina di caffè uno dei simboli della contemporaneità" - raccontano gli organizzatori.



L’incontro sarà presentato da Marco Vallarino, direttore artistico della manifestazione, e vivacizzato dalle letture dell’attore Roberto Guidarini. "L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti-Covid. Venerdì 1º ottobre, la rassegna “Un mare di pagine” si concluderà con la presentazione alle 16 in piazza Martiri del nuovo libro di Ugo Moriano. “Il re della gloria”, appena pubblicato dall’editore genovese Coedit, è un romanzo storico che propone, attraverso secoli di avventure e intrighi, una straordinaria epopea alla Sacra Sindone" - ricordano.