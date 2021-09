Imperia: nel prossimo weekend gli studenti del 'Ruffini' alle 'Giornate Europee del patrimonio'

Primi giorni di scuola, finalmente in presenza e, rispettando tutte le norme anti Covid-19, primi impegni di PCTO e attività di collaborazione con il territorio per gli studenti dell’IIS G. Ruffini di Imperia. Sabato e domenica prossimi, infatti, gli studenti della VM del corso turistico, parteciperanno alle 'Giornate Europee del patrimonio' (European Heritage Days).

Quest’anno il tema proposto vuole far riflettere sull’importanza del Nostro patrimonio culturale e offrire la possibilità a tutti i cittadini di prenderne conoscenza. Ecco allora che, proprio per l’occasione, L’Archivio di Stato di Imperia presenta “Frontiera Judaica”: un approfondimento sulla presenza della comunità ebraica nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah attraverso la lettura di antichi documenti. Un’occasione per gli studenti per capire e toccare con mano l’importanza della ricerca archivistica, e scoprire il mondo dei beni culturali.

Sabato dalle alle 9 alle 13 saranno coinvolti nell’accoglienza e nella partecipazione alla Conferenza a cura di Alessandro Carassale, Claudio Littardi, Angelo Nicolini e Paolo Veziano, mentre domenica, sempre dalle 9 alle 13, interverranno presso l’archivio di Stato in Viale Matteotti 105.

Gli eventi saranno organizzati nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione del contagio da Covid-19 e accessibili esclusivamente alle persone munite di Green Pass in corso di validità, in formato digitale o cartaceo. Prenotazioni entro e non oltre le 16 oggi pomeriggio (posti limitati).