Riva Ligure: questa sera Consiglio Straordinario in piazza, consegna benemerenze e Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto

In occasione del ritorno del tradizionale Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, convocato in concomitanza del Santo Patrono San Maurizio Martire, questa stasera alle 21.15 in piazza Matteotti a Riva Ligure, sarà conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

“Con questo riconoscimento, la Civica Amministrazione vuole, come già annunciato nei giorni scorsi, rendere omaggio ai valori che lo stesso soldato senza nome rappresenta. – afferma il Sindaco Giorgio Giuffra - Ancora oggi, cent’anni dopo, patria, sacrificio, unità ed identità nazionale, libertà sono le pietre miliari scolpite nella storia di tutti gli italiani. Parole che, ogni tanto, sembrano dimenticarsi, ma in realtà mai desuete, anzi, attuali in questi tempi di pandemia”.

“Siamo lusingati – aggiunge il Sindaco Giorgio Giuffra – di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, un uomo del popolo, che un po' costretto, un po' spinto dal patriottismo e dalla speranza di portare la pelle a casa, ha fatto l'Italia con il suo sacrificio. Oggi - conclude - abbiamo bisogno del messaggio simbolico del Milite Ignoto per risollevarci da un'altra 'guerra', quella del virus, contro un nemico invisibile che ci ha messo in ginocchio”.

La cerimonia vedrà la presenza delle più importanti autorità civili e militari provinciali. A ritirare la Chiave d’Argento sarà il Comandante della Base Logistica Addestrativa di Sanremo, il Tenente Colonnello Enrico Ciucci. Per l'occasione saranno assegnati anche il Premio Riva Ligure ed altre benemerenze a soggetti diversi che si sono contraddistinti in ambito scolastico e sociale.

Nel corso degli anni, la cittadinanza onoraria del Comune di Riva Ligue è stata conferita a numerose personalità, tra queste anche all’imprenditore Urbano Cairo, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, all’ex procuratore Gian Carlo Caselli, all’Arma dei Carabinieri, a Don Luigi Ciotti, alle Truppe Alpine ed al Corpo delle Capitanerie di porto.

Perché il Milite Ignoto, la storia: Dopo la 1ª Guerra Mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto con le armi in pugno. L'idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al 1920 e fu propugnata dal Generale Giulio Douhet. Il relativo disegno di legge fu presentato alla camera italiana nel 1921. Approvata la legge, il Ministero della guerra diede incarico ad una commissione che esplorò attentamente tutti i luoghi nei quali si era combattuto, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al Montello; e l'opera fu condotta in modo che fra i resti raccolti ve ne potessero anche essere di reparti di sbarco della Marina.

Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare. Le undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, ebbero ricovero, in un primo tempo, a Gorizia, da dove furono poi trasportate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. Qui si procedette alla scelta della salma destinata a rappresentare il sacrificio di seicentomila italiani.

La scelta fu fatta da una popolana, Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, il cui figlio Antonio si era arruolato nelle file italiane sotto falso nome essendo suddito austro-ungarico, caduto in combattimento nel 1916. La salma dell'Ufficiale fu recuperata al termine del combattimento e tumulata. Il S.Ten. Antonio Bergamas fu ufficialmente dichiarato disperso quando un violento tiro di artiglieria sconvolse l'area ove era stato sepolto e, conseguentemente, non potendosi più riconoscere la sepoltura, l'Ufficiale fu giuridicamente dichiarato disperso. La bara prescelta fu collocata sull'affusto di un cannone e, accompagnata da reduci decorati al valore e più volte feriti, fu deposta in un carro ferroviario appositamente disegnato.



Le altre dieci salme rimaste ad Aquileia furono tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano. Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma a velocità moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la popolazione ebbe modo di onorare il caduto simbolo. La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti mossero incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di decorati di medaglia d'oro fu portato a S. Maria degli Angeli. Il 4 novembre 1921 il Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria.

Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d'oro con questa motivazione: "Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria".