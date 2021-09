Troupe di Rai Due ieri a Bordighera: si è parlato di mobilità sostenibile e outdoor per la trasmissione 'Stop and go' (Foto)

La città di Bordighera e le sue idee per il turismo da ‘outdoor’ andranno su Rai 2. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una troupe del secondo canale televisivo di Stato, è stata nella città delle palme per parlare della progettualità sull’outdoor e sulla sostenibilità.

La troupe era ‘capitanata’ dal noto giornalista sportivo, e non solo, Marco Mazzocchi. Sono state fatte diverse immagini sui sentieri dell’entroterra ma anche nella città oltre ad una intervista al Sindaco, Vittorio Ingenito, registrata di fronte alla tipica chiesetta di Sant’Ampelio.

Al momento non si sa ancora quando andrà in onda la puntata che vedrà al suo interno lo speciale su Bordighera ma, sicuramente, sarà inserita nella trasmissione ‘Stop and go’, dedicata alla mobilità sostenibile.