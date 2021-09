Giochi matematici Bocconi 2021: buona prova delle alunne dell'Istituto Sanremo Centro Levante

Ottime performance per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante di Sanremo, presieduto dalla Dirigente Prof.ssa Amalia Catena Fresta, ai giochi Matematici-Bocconi 2021. Ben quattro alunne della Scuola Secondaria di Primo Grado, Teresa Rizzo, Zoe Sophie Bruno, Greta Verrando e Hafsa Rania (categoria C1, classe Prima e Seconda Media) hanno vissuto l’emozione di conseguire i requisiti necessari per qualificarsi alla tanto ambita finale dei giochi matematici che si è tenuta il giorno 11 settembre 2021 in modalità online a causa dell’emergenza sanitaria.

Le alunne finaliste hanno superato tre selezioni prima di approdare in finale, la prima a dicembre interna all’Istituto (aperta a tutti gli alunni della Scuola Secondaria), la seconda a marzo per la selezione regionale (a cui hanno partecipato 70 alunni) e infine la semifinale del 24 aprile 2021.

"Alle nostre alunne rivolgiamo un grande plauso per aver saputo recepire la passione per i giochi di logica e di matematica anche in un periodo difficile di emergenza sanitaria” dichiarano la Dirigente scolastica Prof.ssa Amalia Catena Fresta e le docenti di matematica referenti di questo Progetto di valorizzazione delle eccellenze" - fanno sapere dall'Istituto Sanremo Centro Levante.