Ventimiglia: nella nuova isola pedonale di Via Aprosio sabato prossimo appuntamento con il mercatino brocante

Sabato prossimo e Sabato 9 e 23 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, nella nuova isola pedonale di Via Aprosio a Ventimiglia, si terrà un mercatino di brocante. Gli espositori partecipanti sostengono il progetto ‘Bimbi di Strada’ in Congo, in omaggio all'Ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo. Iscrizioni, info e prenotazioni: tel. +39 347 0952309 (partecipazione riservata agli hobbisti)