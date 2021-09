Nel prossimo weekend l'agricoltore-scrittore di Camporosso sarà ospite in provincia di Torino

Sabato e domenica prossimi a Quincinetto, in provincia di Torino, si terrà la 24a Mostra Mercato Internazionale delle Librerie Antiquarie della Montagna. La più importante manifestazione specializzata con oltre 20 librerie specializzate dove trovare libri, stampe, carte geografiche, fotografie di montagna, alpinismo, storia delle località alpine, sport invernali, esplorazioni e spedizioni extraeuropee e polari.

Domenica alle 15.30 l'agricoltore-scrittore di Camporosso Marco Damele sarà ospite per presentare i suoi ultimi libri dedicati alla biodiversità e alla cipolla egiziana pubblicati dalla Edizioni Zem. In contemporanea alla mostra mercato del libro, ritorna la 21a edizione della 'Sagra del Cipollino', delle spezie e del peperoncino prodotto storico e tipico del Canavese con una esposizione e vendita di prodotti agroalimentari e ampio spazio a incontri formativi di settore con esperti di agrobiodiversità e coltivazione sostenibile.

Marco Damele, scrittore, divulgatore agricolo, imprenditore botanico e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent'anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l'attività dell'azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” nel 2019 il ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine” a fine 2020 " Il Giardino della Biodiversità".