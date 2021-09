Pigna: si è svolta con successo la manifestazione di mountain bike 'Torarando'

Si è svolta oggi a Pigna la manifestazione di mountainbike Torarando, giunta ormai alla sua 3ª edizione.



"La randonnée non competitiva ai piedi del Monte Toraggio ha visto la partecipazione di atleti fedelissimi, sempre presenti fin dalla prima edizione e diversi volti nuovi, positivamente colpiti dallo scenario mozzafiato del percorso (Pigna-Madonna di Campagna-Passo Muratone- Lega-Ferrasse-Buggio- Pigna). Gli organizzatori Cristian Rodini, Vicepresidente del Parco delle Alpi Liguri, e il Geom. Danilo Borfiga di Pigna tengono a ringraziare il direttore tecnico Fabrizio Scarella ed Andrea Pastor per il loro impegno. Mentre Rino Grillo della Protezione Civile si è occupato delle norme di sicurezza. Doveroso citare, infine, l'ente Parco delle Alpi Liguri, l'infaticabile Mario Siboldi della US Pignese, la pasticceria Desir de Roy ed il pub La Villa. Grazie a tutti i partecipanti e appuntamento all'anno prossimo con alcune novità".