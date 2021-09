Fa tappa a Sanremo la piccola Amal, un burattino di 3.5 metri che rappresenta i bambini rifugiati (foto)

La marionetta ha fatto una comparsa non prevista sulla passeggiata dell'Imperatrice prima di approdare a Villa Ormond per l'evento Walking and listening, through the flowers. La due giorni di appuntamenti che ha preso il via ieri. Una manifestazione nata da un'idea di Fondazione Ausiliaria dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Villa Ormond con il contributo di Regione Liguria e la collaborazione di Comune di Sanremo, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Floriseum - Museo del Fiore, Associazione Adventurers e Società Cooperativa Dem'Art.