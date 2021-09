Bordighera: da 20 al 22 settembre programmata la pulizia per tombini e caditoie

A Bordighera continuano i lavori per la pulizia di tombini e caditoie. Il Comune ha reso noto il calendario degli interventi previsti tra lunedì 20 e mercoledì 22 settembre.



"Lunedì 20 settembre, dalle 02.00 alle 08.00: via Vittorio Emanuele (strettoia) – via Libertà – via Verrando (posa divieti: venerdì 17 settembre). Martedì 21 settembre: corso Europa lato monte da piazza Valgoi a corso Italia (posa divieti: sabato 18 settembre). Mercoledì 22 settembre: corso Europa lato mare da piazza Valgoi a corso Italia (posa divieti: domenica 19 settembre)" - ricordano dal Comune di Bordighera.

​