Imperia: giornata per la sicurezza delle cure e della persona assistita, da ASL 1 un video su gravidanza e parto al tempo del Covid

Anche la ASL 1 della provincia di Imperia parteciperà insieme alle altre aziende sanitarie liguri alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che si celebra domani, venerdì 17 settembre. È prevista la realizzazione di un video-tutorial, rivolto a operatori e cittadini per far conoscere tutte le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla gravidanza e il parto, comprese le raccomandazioni relative alla pandemia Covid.

Infatti, questa Giornata Nazionale nasce con l'intento di: migliorare la comprensione globale della sicurezza dei pazienti, aumentare l'impegno pubblico nella sicurezza sanitaria e promuovere un'azione globale per prevenire e ridurre i danni evitabili nell'assistenza sanitaria. Ogni anno viene selezionato un tema per far luce su un'area prioritaria fondamentale per la sicurezza del paziente: per il 2021 il tema centrale è “Cure materne e neonatali sicure”, insieme allo slogan “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”.

"Ringrazio tutti gli operatori del Sistema sanitario regionale che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei pazienti nell’ambito del percorso di cura – commenta Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria-. La sicurezza delle cure ha assunto un significato particolare nell’ambito della lotta alla pandemia Covid-19 e si propone come valore di riferimento anche per il prossimo futuro. Il tema di quest’anno pone l’accento sulle cure materne e neonatali, la cui sicurezza è una componente fondamentale per la mamma e per il nascituro".