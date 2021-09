Diano Marina: rassegna 'Un mare di pagine', sabato in giallo con il libro “La Rosa dei Venti”

Appuntamento col mistero e l’intrigo sabato 18 settembre a Diano Marina. La rassegna letteraria “Un mare di pagine”, promossa dall’Ufficio Cultura del Comune e giunta nell’occasione al quinto appuntamento stagionale, proporrà alle 21 in piazza Martiri, davanti al municipio, la presentazione del libro “La Rosa dei Venti”, un giallo firmato dalla apprezzata scrittrice imperiese Raffaella Ranise e ambientato tra la Riviera dei Fiori e la vicina Costa Azzurra.

Il protagonista della vivace storia, pubblicata dalla casa editrice ETS e già scelta come lettura didattica da molte scuole, è Luca, tredicenne che vive con i genitori nell’albergo di famiglia, La Rosa dei Venti. Il giovane nota un giorno qualcosa di insolito: la consegna di una busta tra un uomo e una donna alla stazione ferroviaria. Un gesto che nasconde qualcosa di misterioso e anche un criminale, su cui Luca si costringerà a indagare, coinvolgendo nell’azione vari amici. Gli sviluppi della vicenda porteranno il ragazzo a confrontarsi con la drammatica deportazione degli ebrei nei campi di concentramento e anche a conoscere meglio la storia della sua famiglia.

Raffaella Ranise, già autrice di apprezzati volumi per Longanesi, Marsilio, All Around, sarà affiancata nella presentazione del libro dal giornalista Marco Vallarino, direttore artistico della rassegna. L’incontro sarà vivacizzato dalle letture dell’attore Roberto Guidarini e dalla esposizione di quadri della pittrice Antonella Cotta. È inoltre prevista la presenza di Maria Rosa Maccarini e Barbara Ricca in rappresentanza di Handarpermare, l’associazione alla quale l’autrice ha deciso di devolvere i proventi del libro, e anche dei giovani del Rotaract, che collaborano con Ranise all’allestimento di progetti a sfondo benefico. “Un mare di pagine” proseguirà sabato 25 settembre con la presentazione del libro “50 sfumature di caffè” di Raffaella Fenoglio, saggio che la scrittrice e food blogger di Isolabona ha dedicato alla storia sociale della celebre pianta e bevanda.