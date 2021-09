Imperia: via ai nuovi laboratori teatrali con Lo Spazio Vuoto, "Iscrizioni entro fine settembre"

Sono ripartiti i laboratori teatrali al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia. Gli insegnanti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri portano avanti la nuova stagione formativa con: il “Laboratorio Teatro Adulti” il mercoledì dalle 20.45 alle 23.15, il “Laboratorio Teatro Bambini” il martedì / il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00, il “Laboratorio Teatro Ragazzi”, il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 / dalle 17.30 alle 19.30.

"Per chi volesse iscriversi ai laboratori può farlo entro la fine di settembre, la prima lezione è gratuita. Se ti piace il cinema e il teatro, se desideri diventare attore o vuoi invece acquistare fiducia in te stesso, giocando e divertendoti con gli altri, vieni ai laboratori per bambini, ragazzi e adulti de Lo Spazio Vuoto! Sperimenta il gioco del teatro. Per info e prenotazioni: telefonare al numero 0183-960598, se ci fosse la segreteria telefonica lasciare un messaggio con il vostro nome e numero di telefono, oppure scrivere sulla posta della pagina Facebook de Lo Spazio Vuoto" - ricordano dal teatro di Imperia.