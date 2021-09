Meteo: oggi le prime avvisaglie con qualche pioggia ma domani allerta gialla tra mezzanotte e le 18

Dopo un lungo periodo decisamente secco sta cambiando, con la seconda metà di settembre, lo scenario meteo sulla Liguria sta cambiando. Ed ecco che, anche per la nostra provincia scatta domani l'allerta meteo gialla, come annunciato oggi dall'Arpal.

Un flusso umido meridionale ha, infatti, iniziato a interessare la regione e precede una perturbazione in arrivo da Ovest che, dalla notte, provocherà rovesci e temporali un po’ su tutta la Liguria.

Per quanto riguarda la nostra provincia scatterà a mezzanotte e proseguirà fino alle 18 di domani. Situazione analoga nel savonese mentre a Genova e nel Levante sarà gialla da mezzanotte alle 6 e poi arancione fino alle 15 per tornare gialla fino alle 18. La giornata odierna è caratterizzata da nuvolosità diffusa, con qualche modesta precipitazione nel genovese. L’instabilità si accentuerà da metà giornata con i primi rovesci o locali temporali più probabili sul settore centrale della regione mentre assisteremo a un rinforzo dei venti meridionali.

Nella prossima notte, con l’intensificazione del flusso meridionale, il tempo diverrà perturbato con precipitazioni via via più diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco, in particolare sul Centro Levante. I fenomeni potranno essere localmente organizzati e persistenti soprattutto nelle zone orientali della regione; i venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali su tutta la Liguria con raffiche di burrasca sui crinali. Anche nei giorni successivi permarranno condizioni d’instabilità che potranno favorire rovesci o temporali a carattere sparso. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: dalle ore centrali precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più probabili su BD dove non si escludono fenomeni forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti da Sud localmente forti con raffiche 60- 70 km/h sui crinali di BDE.

DOMANI: l'arrivo di una perturbazione dalla Francia porta dalle prime ore della notte piogge a carattere diffuso su BCE, accompagnate da rovesci o temporali su tutte le zone con possibili fenomeni forti, localmente organizzati e persistenti su CE fino alle ore centrali. I quantitativi di pioggia raggiungeranno valori elevati su C, significativi sulle restanti zone. Segnaliamo venti 50-60 km/h tra Sud-Est e Sud-Ovest su tutte le zone con raffiche di burrasca sui crinali.

VENERDI’: Precipitazioni residue sul centro-Levante (zone BCDE) anche a carattere di rovescio o temporale di intensità debole o al più moderata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia