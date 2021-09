Ventimiglia: Confesercenti punta il dito contro l'amministrazione “Non ci sentiamo tutelati”

“Confesercenti, durante la crisi dell’amministrazione comunale di Ventimiglia, è rimasta alla finestra, come spettatore neutrale, ma oggi che si è conclusa con un ridistribuzione delle deleghe agli assessori, chiediamo di pensare di nuovo al lavoro”. Così interviene Confesercenti in merito alla crisi che per alcune settimane ha interessato l'amministrazione comunale di Ventimiglia.



“Chiusa questa parentesi, siccome la città non si è potuta fermare, non si è fermata l’epidemia, non si è fermato il fenomeno del degrado sociale e lo stato di insicurezza in città, l’isolamento della Val Roya, i danni della tempesta Alex, gli operatori economici hanno bisogno di maggiore governabilità, di maggiori risposte alle croniche problematiche di questa città - aggiungono da Confesercenti - in rappresentanza di diverse categorie, abbiamo chiesto un incontro urgente con il nuovo assessore al commercio Simone Bertolucci, delega che ha aggiunto a quelle del turismo e manifestazioni che già esercita dall’inizio del mandato per chiarire diversi punti. Dopo lo “schiaffo” ricevuto dal Consiglio Comunale con la pratica della nuova Coop in via Tacito, la Confesercenti e’ molto vigile sul futuro commerciale della città”.