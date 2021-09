Diano Marina: venerdì prossimo ai bagni 'Ponterosso' l'On. Carlo Fidanza (FdI) a sostegno di Za Garibaldi

Venerdì prossimo alle 21, ai 'Bagni Ponterosso' di Diano Marina si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza con l’On. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo.

Si parlerà di Diano Marina e delle prossime Amministrative del 4 e 5 ottobre e si tratteranno temi strategici per il futuro della città, quali la difesa delle coste, la gestione ambientale di fiumi e torrenti ed eventuali possibilità di sviluppo e di reperimento risorse europee per il turismo. Il tutto si svolgerà alla presenza del candidato sindaco di Diano Marina della coalizione di Centrodestra, Cristiano Za Garibaldi. Porteranno il loro contributo alla discussione anche l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, il Consigliere Regionale Veronica Russo e il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia regionale, Matteo Rosso.

“Fratelli d’Italia è un partito vero. Lo dimostra il fatto - dice Gianni Berrino - che siamo riusciti a portare in Liguria due volte in pochi mesi una persona della caratura e della preparazione di Carlo Fidanza. E’ una collaborazione che da anni coltiviamo e che sta dando i suoi frutti. Chi conosce l’On. Fidanza sa che da anni, assieme ai balneari, è in prima fila contro la Bolkenstein: anche per questo abbiamo scelto uno stabilimento balneare per ospitare l’evento. Inoltre, Carlo Fidanza, che ricordiamo essere capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, è molto preparato anche per quanto riguarda temi quali ambiente e turismo: insomma, il migliore e più accreditato ospite possibile”.

“Da quando sono stata eletta ho subito 'preso a cuore' Diano Marina e tutto il Golfo Dianese più in generale. Diano è una città bellissima e vivibile - dice il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Veronica Russo - sia per i suoi cittadini che per i turisti che tutto l’anno la vivono. Ci sono ancora molte cose da fare per migliorare e salvaguardare questo 'piccolo gioiellino', faro turistico per il primo ponente ligure: attraverso la sinergia tra territorio, Regione Liguria e Bruxelles, e grazie all’amico Carlo Fidanza, sono certa che – individuate le priorità – tutti quanti insieme lavoreremo alacremente per ottenere i migliori risultati”

Conclude Matteo Rosso, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia: “E’ il momento di essere tutti uniti per ottenere il risultato di portare Cristiano Za Garibaldi a governare Diano Marina per i prossimi 5 anni: da parte di Fratelli d’Italia ci sarà il massimo appoggio e soprattutto il massimo supporto politico e logistico. Lo dimostra il fatto che siamo riusciti a portare L’amico Carlo Fidanza a Diano Marina: un contatto così importante deve essere visto come una grande opportunità per Diano Marina e non possiamo permetterci di non sfruttarlo”.

Tra i protagonisti dell’incontro anche il Commissario di Fratelli d’Italia Golfo Dianese Francesco Bregolin e Dario Attardo, entrambi dianesi molto stimati in città, entrambi impegnati come candidati al Consiglio Comunale per Fratelli d’Italia a sostegno di 'Vivere Diano – Cristiano Za Garibaldi Sindaco'.