Sanremo: rassicurazioni dall'Amministrazione, arriveranno a breve i 300mila euro promessi per le chiusure al Festival

E’ a buon punto il famoso contributo da 300mila euro che il Comune di Sanremo aveva promesso nei mesi scorsi ai commercianti di Sanremo, che all’epoca del Festival 2021 aveva dovuto far fronte a forti perdite di incassi, per le chiusure dovute al Covid-19.

Secondo fonti di palazzo Bellevue c’è piena sinergia tra Amministrazione e associazioni di categoria, con le quali si vogliono fare investimenti importanti e creare un vero e proprio volano commerciale, invece di fare un minimo di rimborso Tari pro capite.

Nei prossimi giorni si svolgeranno nuovi incontri con i commercianti per esaminare proposte e progetti, in modo da poter collaborare tra pubblico e privato per creare opportunità alla parte commerciale di tutta la città. Sicuramente è un momento difficile per le casse comunali per le note vicende legate al bilancio che, tra l’altro, dipende in questo momento dalla vendita di ‘Casa Serena’.

L’Amministrazione, però, vuole comunque andare incontro ai commercianti che, oltre ai tanti problemi vissuti da marzo 2020 quando iniziò il lockdown, hanno dovuto vivere un Festival blindato, con perdite di incassi incalcolabili, paragonando a quanto accaduto negli ultimi anni durante la kermesse canora matuziana.

La serata finale del Festival 2021, con la città deserta: