Ventimiglia: ok della giunta al progetto per la nuova passerella sul Roja, Bertolucci “Lavoriamo per tagliare il nastro entro la fine del mandato”

Dopo la riunione di giunta, il sindaco Gaetano Scullino ha ridistribuito le deleghe all'interno dell'amministrazione calando così il sipario sulla crisi. Oltre alla questione deleghe, fra le pratiche approvate spicca il progetto definitivo per la nuova passerella sul Roja e la messa in sicurezza di entrambe le sponde.

Il vicesindaco Simone Bertolucci, adesso assessore a Manifestazioni, Cultura, Sport, Protezione Civile, Commercio e Sviluppo economico e turistico, Frazioni, spiega perché l'approvazione di tali pratiche sia di rilevante importanza per la città: “Operazione importantissima sotto più aspetti, chiaro che non essendo identificato un commissariamento post-alluvione dobbiamo seguire tutte le lunghe scalette burocratiche. Essendo lunghe, dovevamo correre. Complimenti a tutti i tecnici perché, chiaramente, approvando il progetto definitivo si può dare via al bando di gara per aprire ufficialmente il cantiere”.

Bertolucci ricorda che, naturalmente, ci sono delle tempistiche da rispettare riguardanti la partenza del cantiere ma l'auspicio è per l'anno venturo: “Ci si proietta nel 2022 e si spera che questo cantiere possa partire. Ci auguriamo che entro la fine de nostro mandato si possa tagliare il nastro. La seconda cosa importante è che non c'è solo il progetto della passerella, ma anche il quello per l'innalzamento degli argini del Roja”.