Taggia: iniziano i campionati, tre squadre di calcio per un solo campo e allo 'Sclavi' anche la tribuna è inagibile

Stanno per iniziare i campionati regionali di calcio e Taggia e Arma si presenteranno con tre squadre che, però, dovranno dividere un solo campo, l’Ezio Sclavi di Arma perché il ‘Marzocchini’ è in fase di manutenzione e non è agibile.

Quest’anno la squadra del capoluogo giocherà nel massimo campionato di Eccellenza, che per la stagione 21/22 è stato diviso in due gironi mentre l’Atletico Argentina è iscritto alla Prima Categoria. La nuova società armese, l’Argentina Fc, giocherà invece in Seconda.

Oltre al problema di dover dividere in tre un solo campo, c’è da registrare qualche problema anche per l’unico impianto disponibile. Lo ‘Sclavi’ è sicuramente agibile ma non può contare sulla storica tribuna coperta, altrettanto storica, è inagibile.

Dal Comune è stato chiesto alle tre società di trovare un giusto equilibrio per la gestione del campo mentre la situazione del ‘Marzocchini’ vede la possibilità che si giochi nuovamente in futuro sulla terra battuta ma servono anche altri interventi manutentivi.