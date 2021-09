Ventimiglia: lavori al 'Teatro comunale' ancora fermi al palo, Interrogazione al Sindaco del PD

“L'estate é giunta al termine e ancora, dopo quasi un anno dalla tempesta Alex ancora non si conosce il destino del ‘Teatro comunale’. Una risorsa importante della nostra città che non viene più sfruttata né valorizzata, non é ammissibile”. Sono le parole di Federica Leuzzi, Consigliere comunale del PD, a 11 mesi dalla tempesta che ha duramente colpito la città di Ventimiglia e anche il suo teatro.

Federica Leuzzi, Domenico De Leo ed Enrico Ioculano, Consiglieri comunali del Partito Democratico di Ventimiglia, hanno presentato una interrogazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio sulla situazione in cui si trova lo storico e importante sul piano culturale, impianto della città di confine.

“I lavori di ripristino non possono più aspettare – prosegue Leuzzi – e non si possono assicurare date di fine lavori se ancora non ne é previsto l'inizio”. Nel documento presentato e che verrà discusso nel primo Consiglio comunale che verrà convocato, i due esponenti del PD chiedono al Sindaco e all’Assessore competente quale sia il crono programma dei lavori di ripristino del teatro, visto che nessun intervento e stato eseguito fino ad oggi.