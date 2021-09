Diano Marina: per Aromatica apertura straordinaria della pizzeria “O Sole mio”

In occasione della manifestazione “Aromatica” che animerà il centro di Diano Marina nel prossimo week end è prevista anche l’importante presenza della scuola di cucina “O Sole mio” e del leggendario maestro pizzaiolo Antonino Frisina.

Per informazioni e prenotazioni tel. 0183. 960308

Venerdì a Villa Scarsella alle ore 12.00 sarà presentata la famosa “Pizza al pesto” della pizzeria ‘O Sole Mio, nel corso di uno show cooking con la presenza di Antonio Frisina e dello chef Giuseppe Colletti In rappresentanza della Scuola di Cucina ‘O Sole Mio.

Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 settembre in via straordinaria riaprirà la pizzeria “‘O Sole Mio” proponendo una serata con un Giropizza gustosissimo con pizze classiche, focacce con fiori e erbe aromatiche ed in particolare sarà portata in degustazione la “Pizza al pesto” che era fra le preferite dei clienti del locale e realizzata con una ricetta esclusiva.

Un’occasione unica e irripetibile per gustare le famose pizze del locale gestito dalla famiglia Frisina e che ha segnato la storia gastronomica del paese.