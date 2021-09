Montalto Carpasio: doppio appuntamento venerdì per l'illustrazione del Puc alla popolazione residente

E’ prevista venerdì prossimo, l’illustrazione dell’Amministrazione di Montalto Carpasio, della bozza del Piano Urbanistico Comunale del piccolo centro della Valle Argentina, ai residenti.

Il nuovo PUC è sicuramente di vitale importanza per lo sviluppo del nuovo Comune, a pochi mesi dall’unione dei due piccoli paese e per la rinascita dei centri storici di Montalto e Carpasio.

Gli appuntamenti saranno due, per garantire la massima affluenza della popolazione del Comune, che unisce i due piccoli centri. In totale sono 510 i residenti e, per questo, il Comune ha deciso di organizzare una illustrazione del Puc a Montalto, alle 17 alla ‘Confraira’, e a Carpasio, alle 20 al dopolavoro.

Ovviamente l’Amministrazione comunale chiede ai residenti la massima partecipazione per poter condividere con il governo di Montalto Carpasio quello che sarà il futuro urbanistico.