Imperia, sedi delle Forze dell'ordine e Agenzia delle entrate all'ex Caserma Crespi: firmato il Protocollo di intesa (Foto e Video)

E’ stato firmato questa mattina, in Comune a Imperia, il ‘Protocollo di intesa’ sul progetto di razionalizzazione e riqualificazione di immobili statali, sul territorio di Imperia, destinati a soddisfare le esigenze logistiche delle amministrazioni dello Stato.

In pratica, alcuni corpi dello Stato, verranno concentrati nella ex caserma Crespi entro il 2025. All’interno della struttura troveranno spazio: l’Agenzia delle entrate, Finanza, Guardia costiera e carabinieri. Nel porto, una delle palazzine diventerà sede degli alloggi di servizio delle forze di polizia.

Si tratta di una decisione importante che, a fronte di un investimento da circa 30 milioni di euro, porterà a un risparmio di 700mila annui.

“E’ forse un caso raro in Italia – ha detto il Sindaco Scajola - nel quale abbiamo messo insieme un piano regolatore degli uffici periferici dello Stato, andando a verificare le esigenze di ciascuno e dando prospettive di ubicazioni, consone ai tempi che viviamo. Il fatto significativo è il recupero di aree dismesse, c ‘è un risparmio dello Stato e c’è un investimento sulla città da 30 milioni di euro. Si razionalizza una importante collocazione e un giusto riconoscimento alle forze dell’ordine. L' ex caserma Crespi diventerà la sede del Comando dei carabinieri, dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate e altri uffici. I lavori partiranno in tempi brevi con una scadenza entro il 2026 e si aggiungono alla sistemazione della Finanza e delle Dogane al nuovo porto. Avremo anche gli alloggi la stessa Finanza, per la Guardia costiera e saranno eliminate alcune strutture che sono in contrasto con lo sviluppo. Ad esempio quelle in calata Cuneo, parte di quelle vicino alla Agnesi in modo da far sviluppare altre categorie economiche”.

Al tavolo della presentazione, oltre al Sindaco di Imperia Claudio Scajola, le maggiori cariche provinciali delle forze dell’ordine e Mario Parlagreco, direttore generale del demanio.