Sanremo: incontro tra sindacati e Sindaco Biancheri su 'Casa Serena', c'è uno spiraglio per le trattative

Potrebbe esserci finalmente una ‘apertura’ tra la nuova proprietà di ‘Casa Serena’ e i sindacati, per il futuro dei lavoratori della Rsa di frazione Poggio a Sanremo. La schiarita arriva dall’incontro tenuto questa sera dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil con il Sindaco della città dei fiori.

Dopo le rimostranze delle organizzazioni sindacali e dopo quello dei giorni scorsi, il primo cittadino matuziano si è nuovamente incontrato con il neo direttore della Rsa, Rosario Maniscalco. Dalla riunione sembra che siano emerse delle novità e la possibilità di trovare un accordo tra le parti.

I sindacati, però, hanno confermato al Sindaco Biancheri che attendono ancora l’evolversi della situazione, pur mantenendo confermato il sit-in di protesta organizzato per domani pomeriggio di fronte al Comune, in occasione del consiglio. Il Sindaco Biancheri ha confermato a Cgil, Cisl e Uil che esiste un impegno fattivo dell’Amministrazione comunale matuziana, per fare in modo che la nuova proprietà trovi un accordo con i sindacati.

Negli ultimi giorni, lo ricordiamo, si sono svolte diverse riunioni, una delle quali di fronte a Casa Serena, con i dipendenti. Secondo i sindacati, i tagli decisi dalla nuova proprietà non sono compatibili con il lavoro di infermieri e Oss all’interno della Rsa e, pur dichiarandosi pronti ad una trattativa, serve un’apertura decisa da parte della società che ha acquistato la casa di riposo.

La riunione di oggi, quindi, apre uno spiraglio verso un accordo anche se, quanto accaduto stanotte con il decesso di una ospite che si è strozzata con la cintura di costrizione (regolarmente prescritta) ha creato nuove tensioni all’interno della Rsa, dove questa mattina è anche intervenuta la Polizia dopo la denuncia dei familiari della donna.