Nell'ambito del Festival del Rugby di Sanremo, una bella giornata di ricordi per Nonno Giò

Sabato scorso a Pian Di Poma, il Sanremo Rugby, nell'ambito del Festival del Rugby, ha organizzato l'incontro tra Valorugby Emilia e la compagine Francese del Grase.

"Giovanni Lisco - spiegano dalla società sportiva -, al secolo Nonno Giò, Presidente dei Reds Rugby Team di Imperia, la cui sede di allenamento è in via Allende loc. Piani, invitato all'evento, ha ritrovato tanti amici con cui ha anche ideato, progettato e organizzato tornei ed incontri.



Tra le tante sue realizzazioni:

- Torneo di Minirugby ‘Pino Valle’ dal 2012 al 2016 nella cui ultima edizione a firma Nonno Giò, furono presenti 501 bambini provenienti dall'Italia del centro-nord.

- Torneo itinerante ‘4 Regioni’ per la categoria under 14, i cui partecipanti provenivano dalla Lombardia – Lazio – Emilia Romagna – Liguria.

È proprio in quest'ultimo torneo, nell'estate del 2016 che Nonno Giò augurò agli atleti partecipanti un florido futuro profetizzando che qualcuno tra loro avrebbe indossato la maglia della Nazionale.

Nicolò Teneggi under 20, che aveva partecipato al torneo 4 Regioni nel 2016, attualmente in forza al Valorugby, ha frequentato C.D.F.P Milano-Accademia Nazional-, è approdato alla Nazionale U.20 nel ruolo di mediano di apertura, quel ragazzino all'epoca tredicenne ricorda e saluta con emozione Nonno Giò, il quale visibilmente commosso ha visto avverare la sua profezia!

Che dire, per il futuro, un grande in bocca al lupo al giovane amico ‘Nick’ che faccia suo il motto dei Reds Rugby Team, compagine sempre più numerosa che può avvalersi degli insegnamenti del proprio presidente e di tutto il personale: non esistono sogni troppo grandi!".